TÜRK METAL KIRIKKALESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Türk Metal Kırıkkalespor - Halide Edip Adıvarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Türk Metal Kırıkkalespor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 26. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Şükrü Közcü yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Türk Metal Kırıkkalespor: Samet Albayrak, Veli Torun, Hüseyin Civelek, Can Avcı, Engin Akbaş, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Sefer Sever, Levent Kale, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
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Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Safa Çağlar, Ertuğrul Sancaktutan, Egecan Çevir, Mert Narin, Uğur İmir, Ömer Faruk Altun
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
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Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Muharrem Güzel, Özcan Sultanoğlu, Eren Özçelik
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