Türk Metal Kırıkkalespor - Halide Edip Adıvarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TÜRK METAL KIRIKKALESPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Türk Metal Kırıkkalespor - Halide Edip Adıvarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 26. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Türk Metal Kırıkkalespor - Halide Edip Adıvarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Türk Metal Kırıkkalespor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 26. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mehmet Şükrü Közcü yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Türk Metal Kırıkkalespor: Samet Albayrak, Veli Torun, Hüseyin Civelek, Can Avcı, Engin Akbaş, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Sefer Sever, Levent Kale, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Safa Çağlar, Ertuğrul Sancaktutan, Egecan Çevir, Mert Narin, Uğur İmir, Ömer Faruk Altun

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Muharrem Güzel, Özcan Sultanoğlu, Eren Özçelik

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