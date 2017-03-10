SANCAKTEPE BEL. - ERZİN BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sancaktepe Bel. - Erzin Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Sancaktepe Belediyesi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkoç Doğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Sancaktepe Belediyesi
Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, Selim Kayacı, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, İrfan Akgün, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Anıl Gir, Alaattin Hamza Ok, Bahadır Erol, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Metin İlhan, Nureddin Ersoy, Samed Ali Kaya, Yılmaz Lüle, Tuncer Baysal, Okan Saraçoğlu, Zafer Kargoğlu, Cüneyt Çelik, Fatih Uyar, Umut Çelik
Teknik Direktör: Ali Toprak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkoç Doğan, Aydın Şengül, Ömer Lütfü Aydın, Rauf Türkmen
Maç Detayları - Canlı Anlatım