Sancaktepe Bel. - Erzin Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SANCAKTEPE BEL. - ERZİN BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sancaktepe Bel. - Erzin Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Sancaktepe Bel. ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sancaktepe Bel. - Erzin Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Sancaktepe Belediyesi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkoç Doğan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Sancaktepe Belediyesi

Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, Selim Kayacı, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, İrfan Akgün, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Anıl Gir, Alaattin Hamza Ok, Bahadır Erol, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Metin İlhan, Nureddin Ersoy, Samed Ali Kaya, Yılmaz Lüle, Tuncer Baysal, Okan Saraçoğlu, Zafer Kargoğlu, Cüneyt Çelik, Fatih Uyar, Umut Çelik

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Erkoç Doğan, Aydın Şengül, Ömer Lütfü Aydın, Rauf Türkmen

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Cizrespor 0 - Sancaktepe Bel. 3
Erzin Belediyespor 2 - Kozan Bel.SK 2
Erzin Belediyespor 2 - Kozan Bel.SK 2
İşte Cizrespor - Sancaktepe Bel. maçında ilk 11'ler
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