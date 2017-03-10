İŞTE GÖLCÜKSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gölcükspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Gölcükspor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Eşref Sarı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Fatih Sandallı, Yunus Özdemir, Cemal Doğu, Sami İzcican, Mehmet Sayan, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Bilal Şeflek, Onur Özcan, İlyas Türengül, Aydın Taşkın
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
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Tekirdağspor: Volkansel Yalçın, Hakan Sayar, Kemal Özyurt, Ceyhun Elmas, Rıza Şen, Tarkan Hanci, Göksel Ergün, Mert Güney, Emre Fırtına, Serdar Gökkaya, Erşen Çilingir
Teknik Direktör:
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Hakem: Ahmet Eşref Sarı, Fatih Çeltikci, Serhat Sağır, Ömer Fırat
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