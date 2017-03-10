İşte Gölcükspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖLCÜKSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gölcükspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Gölcükspor ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gölcükspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Gölcükspor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Eşref Sarı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Fatih Sandallı, Yunus Özdemir, Cemal Doğu, Sami İzcican, Mehmet Sayan, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Bilal Şeflek, Onur Özcan, İlyas Türengül, Aydın Taşkın

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Tekirdağspor: Volkansel Yalçın, Hakan Sayar, Kemal Özyurt, Ceyhun Elmas, Rıza Şen, Tarkan Hanci, Göksel Ergün, Mert Güney, Emre Fırtına, Serdar Gökkaya, Erşen Çilingir

Teknik Direktör:

Hakem: Ahmet Eşref Sarı, Fatih Çeltikci, Serhat Sağır, Ömer Fırat

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