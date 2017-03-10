Altay - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTAY - KARACABEY BİRLİK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Altay ile Karacabey Birlik arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Altay - Karacabey Birlik maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hidayet Yasir Çimen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Hayrullah Çelik, Hüsamettin Yener, Halil Yılmaz, Abdülkadir Akyıldız, Necdet Kaba, Hikmet Yiğit Yöney, Yolcu Mansız, Murat Türkkan, Serkan Demirol, Muhammed Emel, Halil Karataş

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Muhammet Serdar Yazıcı, Muhammed Rıdvan Özdemir, Hurşut Meriç, Ali Serin, Gökhan Akıllı, Alim Harlak, Yusuf Efil, Samet Taş, Deniz Keskin, Osman Alptekin

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Hakem: Hidayet Yasir Çimen, Harun Reşit Güngör, Mesut Küçükarslan, Selman Timur

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