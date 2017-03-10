ALTAY - KARACABEY BİRLİK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Karacabey Birlik sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Altay - Karacabey Birlik maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hidayet Yasir Çimen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Hayrullah Çelik, Hüsamettin Yener, Halil Yılmaz, Abdülkadir Akyıldız, Necdet Kaba, Hikmet Yiğit Yöney, Yolcu Mansız, Murat Türkkan, Serkan Demirol, Muhammed Emel, Halil Karataş
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Muhammet Serdar Yazıcı, Muhammed Rıdvan Özdemir, Hurşut Meriç, Ali Serin, Gökhan Akıllı, Alim Harlak, Yusuf Efil, Samet Taş, Deniz Keskin, Osman Alptekin
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hidayet Yasir Çimen, Harun Reşit Güngör, Mesut Küçükarslan, Selman Timur
Maç Detayları - Canlı Anlatım