İŞTE ÇORUM BEL. - KÜTAHYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çorum Bel. - Kütahyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Çorum Bel. - Kütahyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Kılıçarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu
Çorum Bel.: Yakup Kayış, Ahmet Köseoğlu, Sebahattin Usta, Yakup Alkan, Mertcan Aktaş, Sercan Çobanoğlu, Tahir Kurtuluş, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Salim Uzun, Ali Kemal Başaran
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Kütahyaspor: İhsan Uğur Göktaş, Serkan Esen, Muammer Erdoğdu, Gökhan Kaya, Oğuzhan Demirer, Derviş Hüseyin Güner, Aykut Çakay, Ömer Faruk Boz, Yener Şerif Boz, Abdülkerim Kılıç, Süleyman Kasap
Teknik Direktör: Muharrem Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Kılıçarslan, M.mithat Levent, Mehmet Saldıraner, Burak Aksak
Maç Detayları - Canlı Anlatım