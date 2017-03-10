İşte Çorum Bel. - Kütahyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇORUM BEL. - KÜTAHYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çorum Bel. - Kütahyaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Çorum Bel. ile Kütahyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çorum Bel. - Kütahyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Çorum Bel. - Kütahyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hasan Kılıçarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu

Çorum Bel.: Yakup Kayış, Ahmet Köseoğlu, Sebahattin Usta, Yakup Alkan, Mertcan Aktaş, Sercan Çobanoğlu, Tahir Kurtuluş, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Salim Uzun, Ali Kemal Başaran

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Kütahyaspor: İhsan Uğur Göktaş, Serkan Esen, Muammer Erdoğdu, Gökhan Kaya, Oğuzhan Demirer, Derviş Hüseyin Güner, Aykut Çakay, Ömer Faruk Boz, Yener Şerif Boz, Abdülkerim Kılıç, Süleyman Kasap

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Hakem: Hasan Kılıçarslan, M.mithat Levent, Mehmet Saldıraner, Burak Aksak

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