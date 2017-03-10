Kızılcabölükspor - Manavgatspor maç kadroları belli oldu...
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KIZILCABÖLÜKSPOR - MANAVGATSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kızılcabölükspor - Manavgatspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Kızılcabölükspor ile Manavgatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kızılcabölükspor - Manavgatspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Kızılcabölükspor ile Manavgatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Doğan Seyfi Atlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Sayın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Doğan Seyfi Atlı

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Semih Ceylan, Serkan Özen, Hüseyin İriç, Reha Yaylı, Özer Ercili, Taygun Vurgun, Emir Can Sayar, Muhittin Tekin, Ramazan Erarslan, Fatih Arat

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Manavgatspor: Fikret Sevilgen, Öner Yaylacı, Anıl Yıldırım, Enver Ekinci, İsmail Çetin, Ferhat Gerger, Emre Toptan, Halil Sağdaş, Hüseyin Onur Kaçar, Hakkı Helvacı, Burak Özcan

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Hakem: Halil Sayın, Sedat Yavanoğlu, Özgür Akıncı, Özkan Topatan

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Manavgatspor 0 - Çorum Bel. 1
Van BŞB 0 - Kızılcabölükspor 1
Manavgatspor - Çorum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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