KOZAN BEL.SK - VAN BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kozan Bel.SK - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Kozan Bel.SK - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kozan Bel.SK: Cevher Toktaş, Zeki Sinanoğlu, Ömer İnan, Kadir Baylan, Tayfun Karadağ, Rıdvan Türker, Burçak Özkanca, Abdulsamet Can, Özcan Dağ, Ercan Güneri, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Van BŞB: Akın Açık, Salih Tunar, Emrah Akşit, Abdullah Temircan, Gökhan Öztürk, Emre Aktaş, İsmail Türkaslan, Okan Karabulut, Burak Karaduman, Medeni Bingöl, Halil İbrahim Yazğılı
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
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Hakem: Emre Yüksel, Erdinç Zengi, Murat Erölmez, Okan Akbal
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