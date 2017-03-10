Kozan Bel.SK - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOZAN BEL.SK - VAN BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kozan Bel.SK - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 29. haftasında Kozan Bel.SK ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kozan Bel.SK - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Kozan Bel.SK - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kozan Bel.SK: Cevher Toktaş, Zeki Sinanoğlu, Ömer İnan, Kadir Baylan, Tayfun Karadağ, Rıdvan Türker, Burçak Özkanca, Abdulsamet Can, Özcan Dağ, Ercan Güneri, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Van BŞB: Akın Açık, Salih Tunar, Emrah Akşit, Abdullah Temircan, Gökhan Öztürk, Emre Aktaş, İsmail Türkaslan, Okan Karabulut, Burak Karaduman, Medeni Bingöl, Halil İbrahim Yazğılı

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Hakem: Emre Yüksel, Erdinç Zengi, Murat Erölmez, Okan Akbal

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