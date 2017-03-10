Etimesgut Bld. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...
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ETİMESGUT BLD. - TUZLASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Etimesgut Bld. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Etimesgut Bld. ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Etimesgut Bld. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Etimesgut Bld. ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Kemal Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bilal Köseoğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kemal Atatürk

Etimesgut Bld.: Caner Yılmaz, Emrah Bozkurt, Osman Mert Göktepe, Emre Öztürk, Ziya Şakar, Alaettin Batuhan Tur, Emrah Kiraz, Barış Sinan Üstün, Mehmet Atik, Gökhan Lale, Gürkan Alver

Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Arif Şahin, Gökcan Kaya, Anıl Sarak, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker, Muharrem Efe

Teknik Direktör: Ümit Davala

Hakem: Bilal Köseoğlu, Ünal Doğru, Emre Aslan, Harun Toplar

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