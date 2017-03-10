ETİMESGUT BLD. - TUZLASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Etimesgut Bld. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. haftasında Etimesgut Bld. ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Kemal Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bilal Köseoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kemal Atatürk
Etimesgut Bld.: Caner Yılmaz, Emrah Bozkurt, Osman Mert Göktepe, Emre Öztürk, Ziya Şakar, Alaettin Batuhan Tur, Emrah Kiraz, Barış Sinan Üstün, Mehmet Atik, Gökhan Lale, Gürkan Alver
Teknik Direktör: Zekeriya Altıparmak
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Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Arif Şahin, Gökcan Kaya, Anıl Sarak, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker, Muharrem Efe
Teknik Direktör: Ümit Davala
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Hakem: Bilal Köseoğlu, Ünal Doğru, Emre Aslan, Harun Toplar
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