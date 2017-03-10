İŞTE İNEGÖLSPOR - KARŞIYAKA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İnegölspor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak İnegölspor - Karşıyaka maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serhad Ürkmez yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Recep Yılmaz, Bilal Özdemir, Hasan Küçcük, Emrah Dağ, Raif Demir, Hakkı İsmet Şimşek, Şener Özcan, Lider Koç, Emre Okur, Ali Aytemur, Hüseyin Ali Pala
Teknik Direktör: Ergün Penbe
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Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Battal Demirbilek, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Onur Kıntaş
Teknik Direktör: Taner Hancı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serhad Ürkmez, Aykut Onar, Mehmet Can Küçük, Oğuzhan Uğurlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım