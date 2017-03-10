Gent - Genk maçında gol yağmuru
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GENT - GENK MAÇINDA GOL YAĞMURU

Gent - Genk maçında gol yağmuru

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında iki Belçika ekibi kapıştı. Karşılaşmada konuk ekip Genk, Gent'i deplasmanda 5-2 yenerek rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında iki Belçika ekibi kapıştı. Karşılaşmada konuk ekip Genk, Gent'i deplasmanda 5-2 yenerek rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmada gol perdesini 21. dakikada Genk adına Ruslan Malinovskiy açtı. 6 dakika sonra ev sahibi Gent, Samuel Kalu ile eşitliği yakaladı: 1-1

33'te konuk Genk bir kez daha öne geçti. Gol, Omar Colley'den geldi. 41. dakikada Mbwana Samatta ve 45. dakika ise Jere Uronen ile fileleri havalandıran konuk Genk, ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

61'de Kalifa Coulibaly ile farkı 2'ye indiren ev sahibi Gent, 68. dakikada  Jeremy Perbet ile penaltı atışından yararlanamadı ve farkı 1'e indirme fırsatını yakalayamadı.

72'de Genk'ten Mbwana Samatta maçın skorunu ilan etti: Gent: 2 - Genk 5

Maçın rövanşı 16 Mart'ta oynanacak.

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