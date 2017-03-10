2021'e kadar Barcelona'da
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2021'E KADAR BARCELONA'DA

2021'e kadar Barcelona'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Ivan Rakitic'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını açıkladı.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Ivan Rakitic'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Rakitic ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatma konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hırvat milli oyuncunun sözleşmesine 125 milyon avro fesih bedeli maddesi konduğu ve resmi imzaların 10 Mart Cuma günü kulüp binasında atılacağı da belirtildi.

Barcelona'ya 2014'te Sevilla'dan transfer olan Rakitic, bu süreçte 145 maçta görev aldı ve 23 kez ağları sarstı.

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