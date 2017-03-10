Şenol Güneş: "3-1,4-1 olabilirdi"
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ŞENOL GÜNEŞ: "3-1,4-1 OLABİLİRDİ"

Şenol Güneş: "3-1,4-1 olabilirdi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Teknik Direktör Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

İlk yarıda oyun anlayışımızı sahaya yansıtamadık. Hem hücumda hatamız oldu hem de savunmada iyi değildik. Yana çok oynadık. 0-0'dan iyidir 1-1 ama 2-1, 3-1, 4-1 de olabilirdi. Kendi oyun karakterimizin gerisinde bir oyun sergiledik. Yediğimiz gol da dahil çok pozisyon vermedik. Hatamızdan attılar. Perşembe günü taraftarımızın desteğiyle kazanmayı düşünüyoruz. Sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Pazar günü maçımız var, süremiz kısa. Önümüzdeki maça bakacağız artık. Deplasmanda bu kadar pozisyon bulmuşken atmamız gerekirdi. İnşallah Vodafone Arena'da turu geçen taraf biz oluruz. Olympiakos beklediğimiz oyunu oynadı. İyi oyuncuları var ama hoca değişikliği yüzünden dalgalanma geçiriyorlar.

 
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