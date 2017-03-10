Lyon-Roma maçında 6 gol
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LYON-ROMA MAÇINDA 6 GOL

Lyon-Roma maçında 6 gol

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon, Roma'yı 4-2 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon, Roma'yı 4-2 mağlup etti.

Kupa 2'de Fransa temsilcisi Lyon sahasında, İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti. Lyon 2-1 geriye düştüğü maçta Roma'yı 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Lyon, Mouctar Diakhaby'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım Roma 20. dakikada Mohamed Salah, 33. dakikada Federico Fazio'nun attığı gollerle Lyon karşsında skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. (1-2)

Maçın 2. yarısında (47') Lyon, Corentin Tolisso'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Ev sahibi Lyon 74. dakikada  Nabil Fekir ve 90. dakikada Lacazette'nin attığı golle Roma karşsında farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı, Lyon, Roma'yı 4-2 mağlup etti. (4-2)

Karşılaşmanın rövanşı 16 Mart'ta oynanacak.

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