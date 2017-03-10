GÜNEŞ'TEN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yaptığı maçta, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş kadroda 3 değişiklik yaptı.

Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmaya göre savunmada, orta sahada ve forvette değişikliğe gitti.

Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in cezalı, Matej Mitrovic'in de sakat olduğu dönemlerde savunmanın göbeğinde görev alan Atınç Nukan, Olympiakos karşısında yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine stoperde Tosic'e görev verdi.

Tolgay Arslan yine deplasmanda şans buldu

Tecrübeli teknik adam, son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynanan maçta olduğu gibi Olympiakos ile dış sahadaki mücadelede de Tolgay Arslan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Hapoel Beer-Sheva ile oynanan iki karşılaşmada da yedek soyunan ancak Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de şans bulan Oğuzhan Özyakup, son 16 turundaki ilk mücadelede de yedekler arasında yer aldı.

Oğuzhan'ın yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan, rakip atakları engellemeye çalıştı.

Aboubakar da ilk 11'de

Çaykur Rizespor mücadelesinde yedek soyunan Vincent Aboubakar, Olympiakos karşısında formayı Cenk Tosun'dan kaptı.

Hapoel Beer-Sheva ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada ilk 11'de şans bulan Aboubakar, Çaykur Rizespor maçına yedek olarak başlamıştı. Son lig mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Cenk Tosun, Olympiakos maçına yedek çıktı.

Beşiktaş'ta Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel de diğer maçlarda olduğu gibi ilk 11'de yer aldı.

Caner Erkin tribünde

Uzun süren sakatlığının ardından Yunanistan kafilesinde yer alan siyah-beyazlı oyuncu Caner Erkin, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 18 kişilik maç kadrosunda tercih edilmedi.

Caner'in yanı sıra Ömer Şişmanoğlu, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal maç kadrosuna dahil edilmedi ve karşılaşmayı tribünden izledi.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Andreas Beck ile Gökhan İnler yedek soyundu.

Cardozo ve Marin yedek

Olympiakos'ta, daha önce Türkiye'de Trabzonspor'da forma giyen Oscar Cardozo ile Marko Marin yedekler arasında yer aldı.

Yunan ekibi, teknik direktör Paul Bento ile yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş karşısına genç takım çalıştırıcısı Vasilis Vouzas yönetiminde çıktı.

Öte yandan karşılaşmada, deplasman taraftarlarının olmaması yönünde alınan karar nedeniyle Beşiktaşlı taraftarlar, Georgios Karaiskakis Stadı'nda yer alamadı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunun misafiri olarak Yunanistan'a gelen 100'e yakın siyah-beyazlı seyirci, tribünde takıma destek verdi.