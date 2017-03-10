MANCHESTER UNİTED EVİNE AVANTAJLI DÖNÜYOR

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında üç karşılaşma sona erdi.

Sona eren maçlarda Rostov ile Manchester United 1-1 berabere kalırken, Kopenhag Ajax'ı 2-1, Anderlecht ise APOEL'i 1-0 mağlup etti.

İngiltere ekibi Manchester United, deplasmanda Rus temsilcisi Rostov ile karşılaştı. Manchester United, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile öne geçmesine rağmen 53. dakikada Aleksandr Bukharov'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Danimarka temsilcisi Kopenhag ise Hollanda'nın Ajax takımını ilk dakikada Rasmus Falk ve 60. dakikada Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Ajax'ın tek golü, 32. dakikada Kasper Dolberg'den geldi.

Diğer maçta Belçika'dan Anderlecht, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'i 29. dakikada Nicolae Stanciu'nun golüyle 1-0 yendi.