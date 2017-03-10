Mehmet Topal'a şok tepki!
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MEHMET TOPAL'A ŞOK TEPKİ!

Mehmet Topal'a şok tepki!

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'dan kara yoluyla Alanya ilçesine geldi.

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Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'dan kara yoluyla Alanya ilçesine geldi.

Maç için İstanbul'dan uçakla Antalya'ya gelen sarı-lacivertli futbolcular ile teknik kadro ve yöneticiler, daha sonra takım otobüsüyle ilçede konaklayacakları otele ulaştı. Burada kafileyi bekleyen otel yöneticileri ve çalışanları, teknik direktör Dick Advocaat'a çiçek verdi.

Otele giriş yapan Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Topal'a bir vatandaşın, "Golü elle attın. Sana hiç yakışmadı." demesi üzerine, Mehmet ile vatandaş arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Vatandaşa "Ne diyorsun sen?" diyen Mehmet'i, koluna giren takım arkadaşları Volkan Demirel ve Ozan Tufan oradan uzaklaştırdı.

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