MEHMET DEMİRKOL'DAN OLYMPİAKOS-BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Olympiakos - Beşiktaş maçının devre arasında Querasma'yı eleştirdi. Demirkol, 90 dakikanın yıldızı Adriano için ise, "Takıma müthiş zeka katıyor" ifadesini kullandı.

Mehmet Demirkol, Olympiakos - Beşiktaş maçını NTV Spor ekranında yorumladı.



Mehmet Demirkol'un yorumları şu şekilde: "Beşiktaş'ın standartı bu değil.Aboubakar topa dokunmadı. O bölgeye top gelmiyor. Querasma bu sene Beşiktaş'ın tek hücum gücü. Ama bu oyunla değil. Böyle oynadığı zaman bizim veya Şenol hocanın beğendiği Querasma bu değil."



Adriano yorumu...



Mehmet Demirkol, maçın yıldızı Adriano'yu da yorumladı. Demirkol, "Adriano'yu ise ayrı değerlendirmek lazım. Takıma müthiş zeka katıyor. Çok ekstra" yorumu yaptı. Demirkol şöyle devam etti: "Gökhan Gönül'den ise beklenti yüksek. Gitsin gelsin, ortalasın. İçeri dönsün. Benim beklentim çok yüksek ondan. Babel'e gelince.. Bu savunma bekleri ile oynarken bu kadar kötü nasıl olabiliyor."



'Osmanlıspor eleyebilirdi'



"Olympiakos seyircisi etkili değildi çünkü takımları sahada top oynamıyor. Diğer türlü çok daha zor bir deplasman olurdu. Geriye baktığımda Osmanlıspor'a yazık olduğunu düşünüyorum. Osmanlı eleyebilirdi bu Olympiakos'u. Atiba çok enteresan bir oyuncu. Bazı oyuncular vardır %60 hücum, %40 savunma yapar veya %60 savunma, &40 hücum yaparlar. Ancak Atiba %60 hücum %60 savunma yapıyor. Her maçta oyunun iki bölümüne de büyük katkı yapıyor."



Aboubakar yorumu...



"Gelelim Aboubakar'a... Çok enteresan, çok iyi işler yapıyor ama oyundan kopabiliyor. Çok olumlu işler yapsa da sürekliliği yok. Talisca için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Geçen sene takımda herkesin devamlılığı vardı, istikrar vardı."