Oğuzhan: "Daha iyi bir skor alabilirdik"
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OĞUZHAN: "DAHA İYİ BİR SKOR ALABİLİRDİK"

Oğuzhan: "Daha iyi bir skor alabilirdik"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan, 1-1 berabere biten Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Oğuzhan Özyakup'un maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar şöyle;

Maçın genelinde iyi oynadık. Olympiakos'un baskılı oynamasını bekledik ama onlar bizi bekledi, kontradan çıkmaya çalıştılar. 1-1 avantajlı skor ama daha iyi bir skorla sahadan ayrılabilirdik. Eleştiriler tabiki olacak ama ben işimi yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan takım. Hem ligde hem Avrupa'da her şeyi maçtan maça değerlendiriyoruz. Haftaya evimizde oynayacağız. Avrupa'da finali her futbolcu hayal eder ancak aramızda bu konuşmaları yapmıyoruz henüz.

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