Aboubakar: "Gol atmak önemliydi"
﻿
Site İçi Arama
﻿

ABOUBAKAR: "GOL ATMAK ÖNEMLİYDİ"

Aboubakar: "Gol atmak önemliydi"

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Olympiakos maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte deplasmanda gol atmanın önemli olduğunu söyledi.

264 Okunma

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Olympiakos maçının ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte deplasmanda gol atmanın önemli olduğunu söyledi. Aboubakar gole rağmen hiç bir şeyin bitmediğini rövanşın zor olacağını söyledi.

Aboubakar'ın maç sonu açıklamaları:

"Zor bir maçtı. Zor bir maç olduğu öngörmüştük. Maça iyi hazırlandık. Özellikle mental olarak iyi hazırlandık. Gol atmak önemliydi. Golü attık ancak henüz hiç bir şey bitmiş değil. Çok dengeli bir takımız. Takım içi yardımlaşma çok iyi. İlk yarıda baskı yapmaya çalıştığımız bölümler oldu. Yeteri kadar kollektif yapamadık. Devre arasında hocamız bunu düzeltti. Rakibimiz baskı karşısında zorlanacağını biliyorduk öyle de oldu."

Özgüven ve inanmak...

"Zor golleri atmakta en önemlisi inanmak ve özgüvenini yüksek tutmak. Bu maçta iyi bir sonuç elde ettik. Umarım rövanşta da iyi bir performans sergileyerek turu geçeriz. "

ETİKETLER #Beşiktaş
Avrupa'da Aboubakar uçuruyor
Şenol Güneş: "3-1,4-1 olabilirdi"
Güneş'ten kadroda 3 değişiklik
Mehmet Demirkol'dan Olympiakos-Beşiktaş maçı yorumu
Oğuzhan: "Daha iyi bir skor alabilirdik"
Adriano: "Evimizde de zorlanacağız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿