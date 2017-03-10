Adriano: "Evimizde de zorlanacağız"
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ADRİANO: "EVİMİZDE DE ZORLANACAĞIZ"

Adriano: "Evimizde de zorlanacağız"

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adriano, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adriano, Olympiakos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Adriano şunları söyledi:

"Olympiakos kompakt bir takım. Takım bütünlüğü var. Bu maçları oynamak kolay değil. Evimizde de zorlanacağız. Takım arkadaşlarımla birlikte aynı şekilde çalışırsak o maçı da kolay bir hale getirebiliriz. 

Futbol çok dinamik bir oyun. Her gün bir başka sürpriz sonuç görüyoruz. Dün Barcelona maçında da gördük. Geri dönüşler ve sürprizler olabiliyor. Biz de bu sürprizlere fırsat vermek istemiyoruz."
 

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