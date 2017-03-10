Beşiktaş'ta Aboubakar avantajı getirdi
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BEŞİKTAŞ'TA ABOUBAKAR AVANTAJI GETİRDİ

Beşiktaş'ta Aboubakar avantajı getirdi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile 1-1 berabere kaldı.

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Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Mario Diks (Hollanda)

Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, Botia (Dk. 64 da Costa), Cissokho, Cambiasso (Dk. 70 Martins), Romao, Elyounoussi, Fortounis (Dk. 73 Marin), Manthatis, Ansarifard

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Quaresma, Talisca (Dk. 90+2 Gökhan İnler), Babel, Aboubakar (Dk. 82 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 36 Cambiasso (Olympiakos), Dk. 53 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 15 Tolgay Arslan, Dk. 66 Marcelo (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

52. dakikada Fortounis'in sağdan kullandığı serbest atışta seken topla buluşan Botia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada kaleci Leali'nin hatasını iyi değerlendiren Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Kalecinin uzaklaştırmak istediği topu yakalayan Aboubakar, meşin yuvarlağı, ceza yayına kadar taşıdıktan sonra düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

58. dakikada Olympiakos ceza alanı içinde oluşan karambolde topu alan Babel, Aboubakar'ın gol attığı bölgeden şansını denedi ancak kaleciyi geçen topu kale önünde Retsos uzaklaştırdı.

İki takım arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

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