"MAÇIN KRİTİK ANLARINDA HEP SAVAŞTIK"

İLİŞKİLİ HABER Fenerbahçe, Baskonia'ya takıldı

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında sahasında İspanya'nın Baskonia takımına 79-74 yenilen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, rakiplerinin çok önemli bir galibiyet aldığını söyledi. Obradovic, "Geri gelmeyi başardık ama o anlarda kötü kararlar verdik" dedi.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, İspanyol ekibin çok sabırlı ve iyi bir oyun oynadığını belirtti.

Obradovic, "Rakibimizin iki oyun kurucusu lider gibi oynadı. Maçın kritik anlarında hep savaştık. Geri gelmeyi başardık ama o anlarda kötü kararlar verdik. Oyuncularımın birçoğu neredeyse her şeyini sahaya koydu ve bu çok güzel bir şey. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir destek verdiler. THY Avrupa Ligi'nde önümüzde 5 maç kaldı. Sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baskonia cephesi

Baskonia Başantrenörü Sito Alonso, 40 dakika boyunca çok iyi basketbol oynadıklarını dile getirdi.

Sadece sayı üretmediklerini aynı zamanda çok iyi efor sarf ettiklerini belirten Alonso, "İlk 3 dakika hariç mükemmel savunma yaptık. 10 sayı farkla öne geçtiğimizde bile Fenerbahçe pes etmedi. Maç kafa kafaya geldi ama biz de pes etmedik. Seviyemizi koruyarak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Ozan Balaban da salonda izledi.