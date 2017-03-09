Deniz Aytekin'e maç yok!
﻿
Site İçi Arama
﻿

DENİZ AYTEKİN'E MAÇ YOK!

Deniz Aytekin'e maç yok!

Dün oynanan Barcelona - PSG maçında verdiği kararlarla çok tartışılan Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'e Collina'dan kötü rapor geldi.

378 Okunma

Dün gece oynanan Barcelona - PSG karşılaşmasında kararları ile eleştiri oklarının hedefi olan Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in bu sezon Avrupa'da başka maç yönetmesi beklenmiyor.

Collina'dan olumsuz rapor

Barcelona - PSG maçının gözlemcisi Pierluigi Collina, Deniz Aytekin için düşük puan verdi. Özellikle Di Maria'ya Mascherano tarafından yapılan harekete penaltı çalınmaması PSG'lileri çileden çıkartmıştı. Bu pozisyonda gözlemci raporlarına olumsuz olarak yansıdı. 

Deniz Aytekin'in Barcelona lehine verdiği penaltılarda tartışma konusu oldu. UEFA kaynaklarından edinilen bilgiye göre Deniz Aytekin'in kritik mücadeledeki performansı nedeniyle bu yıl Avrupa'da başka maç alamayacak. 



 

ETİKETLER
"Yeni yeni istediğimiz seviyeye geliyoruz"
Gençlerbirliği, Galatasaray'a bileniyor
Webo: "Mehmet Topal elle oynadığını söyledi"
1
Saldırıya uğrayan Hacettepe, cezayı alan Hacettepe
1461 Trabzon 0 - Bugsaş Spor 0
Osmanlıspor, performans uzmanı ile çalıştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿