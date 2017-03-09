DENİZ AYTEKİN'E MAÇ YOK!

Dün oynanan Barcelona - PSG maçında verdiği kararlarla çok tartışılan Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'e Collina'dan kötü rapor geldi.

Dün gece oynanan Barcelona - PSG karşılaşmasında kararları ile eleştiri oklarının hedefi olan Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in bu sezon Avrupa'da başka maç yönetmesi beklenmiyor.



Collina'dan olumsuz rapor



Barcelona - PSG maçının gözlemcisi Pierluigi Collina, Deniz Aytekin için düşük puan verdi. Özellikle Di Maria'ya Mascherano tarafından yapılan harekete penaltı çalınmaması PSG'lileri çileden çıkartmıştı. Bu pozisyonda gözlemci raporlarına olumsuz olarak yansıdı.



Deniz Aytekin'in Barcelona lehine verdiği penaltılarda tartışma konusu oldu. UEFA kaynaklarından edinilen bilgiye göre Deniz Aytekin'in kritik mücadeledeki performansı nedeniyle bu yıl Avrupa'da başka maç alamayacak.









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