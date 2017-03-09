BODRUM AÇIKLARINDA BÜYÜK KAPIŞMA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5. Bodrum Uluslararası Optimist Regatta Yarışları'nın ilk gününde, iki Türk sporcu birincilik elde etti.

İçmeler mevkisindeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi önünden denize açılan sporcular, Karaada önlerinde hazırlanan parkurda yarıştı. Sporcular, saatteki hızı 25-30 kilometreyi bulan rüzgarlı havada, dalgalarla ve birbirleriyle mücadele etti.

Zaman zaman zor anlar yaşayan yarışçılardan bazıları, yelkenlileri ters dönmesi sonucu denize düştü. Sporcular, kendi çabaları ve parkurda bulunan organizasyon görevlilerinin yardımıyla yarışa devam etti.

Yarışların uluslararası jüri başkanı İlker Bayındır, AA'ya yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'nin tanıtılmasında önemli olduğunu söyledi.

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Litvanya, Hollanda, Polonya, İsviçre, Slovakya, Tunus ve Ukrayna'dan sporcuların katıldığı yarışların ilk gününde, toplam 12 müsabaka yapıldı. Junior sınıfında Mustafa Can Öztuncel, senior sınıfında ise Okyanus Arıkan birinci oldu.

Yarışlar pazar günü sona erecek.