Devler Ligi maçlarına soruşturma
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DEVLER LİGİ MAÇLARINA SORUŞTURMA

Devler Ligi maçlarına soruşturma

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylar nedeniyle disiplin soruşturması açıldı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Arsenal ile Bayern Münih ve Napoli ile Real Madrid arasında yapılan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarına ilişkin disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Arsenal'e taraftar taşkınlığı, Bayern Münih'e sahaya yabancı madde atılması gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Napoli'ye ise sahada futbolcuların üzerine lazer ışığı tutulması, tribünler arasındaki merdivenlerde boşluk bırakılmaması, sahaya yabancı madde atılması ve havai fişek patlatılması gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi, soruşturmaları görüşmek üzere 23 Mart'ta toplanacak.

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