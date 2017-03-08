"OLYMPİAKOS İÇİN 'YUNANİSTAN'IN FENERBAHÇE'Sİ' DİYORLAR"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakipleri Olympiakos karşısında, güçlerini göstermek istediklerini söyledi.

Orman, Yunanistan'ın başkenti Atina'da İstanbullu Rumların kurdukları Tatavla (Kurtuluş) ve Pera (Beyoğlu) spor kulüplerinin ortak kullandıkları tesisleri ziyareti sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın kuvvetli bir takım olduğunu vurgulayarak, "Olympiakos da Yunanistan'ın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Onlar kendi evlerinde kazanmak isteyecekler. Olympiakos için 'Yunanistan'ın Fenerbahçe'si' diyorlar. O yüzden daha çok motive olalım. Biz de tabii ki kolay lokma olmadığımızı göstereceğiz." diye konuştu.

Olympiakos ile erken karşılaştıklarını dile getiren Orman, "Biz biliyorsunuz iki sezon evvel buraya geldik, dostluk maçı yaptık. Geçen sene de onlar geldiler. Keşke finalde karşılaşsaydık." ifadelerini kullandı.

Orman, Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ilişkin ise, "11 maç 33 puan var. Önümüzde çok maç var. Kolay bir şey değil. Rize maçını gördük, kıran kırana bir mücadele oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray bizden puan olarak uzak olsalar da, onlar da son dakikada atarak galip geldiler. Zor bir sezon oluyor. Öyle olmasını bekliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Tesislere gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Orman, şunları söyledi:

"İnsanlar ülke değiştiriyorlar ama kalbinin bağlı olduğu takımı değiştiremiyorlar. Bizim Yunanistan'da da Türkiye'den gelen birçok dostumuz, Beşiktaşlı var. O açıdan onlarla bir araya gelmekten dolayı ayrıca mutluyum. Hayatımda unutmayacağım bir gün geçiriyorum. Pinpon, basket takımımızı da yollarız. Burada Beşiktaşlıların sayısını arttırmamız lazım."

Rum kulüplerin yetkilileri eşliğinde bir süre tesisleri gezen Orman, daha sonra Olympiakos Kulübünün Başkanı Vangelis Marinakis ve yöneticilerle dostluk yemeğine katılmak üzere buradan ayrıldı.