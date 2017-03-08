MİLLİLER, AZERBAYCAN'I YENDİ

Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, 2017 Avrupa Takımlar Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

BUSKİ Spor Salonu'ndaki mücadelede ay-yıldızlılarda Simay Kulakçeken, Meryem İmamova'yı 3-2 yenerken Melek Hu, Fatima Mamedli'yi, Betül Nur Kahraman da Nezaket Karayeva'yı 3-0'lık skorlarla geçti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın da karşılaşacağı Azerbaycan Milli Takımı'nı yenmesi halinde, Hollanda Milli Takımı ile ön eleme maçı oynayacak. A Milliler Hollanda'yı da geçmesi halinde Lüksemburg'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Bu arada, müsabakaları federasyon yetkilileri ile izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, galibiyetten ötürü milli sporcuları kutladı.