CAFU'DAN ANLAMLI DAVRANIŞ

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Cafu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Rusya'nın Saint Petersburg kentinde çiçek dağıttı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan habere göre 46 yaşındaki Cafu, Rusya'da 17 Haziran'da başlayacak FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın 100 gün öncesinde, özel etkinliklere katılmak amacıyla Saint Petersburg'a gitti.

Kenti dolaşan eski yıldız futbolcu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara ve çocuklara çiçek dağıttı.

Rus basınına konuşan Cafu, ülkede 2018 Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek Konfederasyonlar Kupası'nın, takımların gücünü ölçmek adına önemli bir turnuva olduğunu söyledi.

Rusya'nın Dünya Kupası hazırlıkları için yoğun çaba harcadığını belirten Cafu, "Aynı yüksek standarttaki çabanın, bu organizasyonda da sahaya yansıyacağına eminim. FIFA Konfederasyonlar Kupası önemli bir turnuva ve burada alınacak başarılı bir sonuç, bir takımı daha da güçlü hale getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyondaki favori ülkelerini açıklayan Cafu, "Son Konfederasyon Kupası'nı Brezilya kazanmıştı ve bu turnuvada da üst turlara çıkmak adına iyi bir şansları var. Rusya'nın, ev sahibi olması nedeniyle kupayı kazanma olasılığı var. Almanya'nın finale kalacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 2 kez Dünya Kupası'nı kaldıran Cafu, Brezilya Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu (142 kez) rekorunu elinde bulunduruyor.