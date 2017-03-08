OSMANLISPOR, HENRY'Yİ EMSAL GÖSTERDİ!

Osmanlıspor yönetiminden Mehmet Topal'ın golüyle ilgili sürpriz bir hamle geldi...

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın Osmanlıspor maçındaki tartışmalı golü akıllara iki benzerini getirdi...

Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupası'nda Arjantin'e attığı "Tanrı'nın Eli" diye tabir edilen gol. Diğeri ise 2009'da Thierry Henry'nin İrlanda'ya attığı "Lö Tanrı'nın Eli" yakıştırması yapılan gol.

Son dönemde Henry'nin golünü veren İsveçli Martin Hansson hakemliğe veda etti. FIFA bu golün hemen ardından kale arkası hakemlerinin göreve başlamasına karar verdi. Video hakem kuralı ilk kez bu golden sonra gündeme geldi. Henry ise sadece, "ben hakem değilim" demekte yetindi.

O golün sahibi Henry, FIFA tarafından görüntüler üzerinden Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fakat herhangi bir "yaptırım olamayacağı kararı" verildi. Daha sonra FIFA bu maçta İrlanda'nın hakkının yendiğine kanaat getirdi ve Dünya Kupası'na katılma primini Fransa ile İrlanda'ya paylaştırdı.

OSMANLI'DAN İRLANDA HAMLESİ

Osmanlıspor yönetiminden Mehmet Topal'ın golüyle ilgili sürpriz bir hamle geldi... Thierry Henry'nin attığı golü örnek gösterilerek FIFA'nın İrlanda'ya verdiği 9 milyon Euro'luk prim gündeme getirildi. Mehmet Topal'ın ceza alamayacağı veya kural hatası denilerek maçın tekrar edilemeyecek olduğunun bilindiği hatırlatıldı. TFF'den maç 0-0 sonuçlanmış gibi beraberlik primi olarak 650 bin TL' talep edilmesine karar verildi. Osmanlıspor'un bu rakamı alması durumunda parayı üniversitelerde düzenlenen fair-play panelleri için bağışlayacağı da gelen bilgiler arasında.

ALPER ULUSOY'DAN MEHMET TOPAL AÇIKLAMASI

Mehmet Topal'ın Osmanlıspor maçında attığı gol sonrasında dedikodular dedikoduları izliyor... Topal da yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırmaya başladı. İlk yaptığı açıklamada önce, "ellerim açıktı, top çarptı" diyen tecrübeli oyuncu daha sora, "hakeme, 'elim kapalıydı ama çarptı" dedim diyerek kendisini yalanladı.

Bir başka iddia ise maç sonunda yapılan TFF delegeleri Altan Kutucu, Halit Uğurlu ve Selçuk Küçükoğlu hakem gözlemcisi Nedim Göklü'nün katıldığı değerlendirme toplantısında ilginç diyalogların yaşandığı... iddiaya göre maçın gözlemcisi Göklü, Ulusoy'a, "Mehmet Topal'a pozisyonu sordun mu?" dedi. Ulusoy ise bir değil iki defa "eline çarptı mı?" diye sorduğunu hatta, "sevinmelerini bekledim. Mehmet Topal tek kalınca sordum" cevabını verdi. Ulusoy'un asıl bombasının ise Mehmet Topal bana, "Dizimden sekti. Vurdum gol oldu. Elime çarpmadı" dediği oldu.