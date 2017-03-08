BAŞKENT DERBİSİ HALKBANK'IN

Efeler Ligi’nin 19.hafta derbi mücadelesinde Ziraat Bankası ile Halkbank karşı karşıya geldi. Maçın kazananı 3-1’lik skorla Halkbank oldu.

Foto Albümü Başkent derbisi Halkbank'ın 7 FOTO

Ziraat Bankası: 1 - Halkbank ANKARA: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, İbrahim Ünal

Ziraat Bankası: Koray, Vefa, Jeroen, Emre, Nilsson, Burak, Serkan (L), Van Dijk

Halkbank ANKARA: Faik Samet, Vincic, Burutay, Kemal, Miljkovic, Kooy Dick, Hasan (L), Caner , Felipe, Mustafa, Emre

Setler: 20-25, 25-18, 23-25, 22-25

Süre: 1.49 (25, 26, 30, 28)

Efeler Ligi’nin 19.hafta derbi mücadelesinde Ziraat Bankası ile Halkbank karşı karşıya geldi. Maçın kazananı 3-1’lik skorla Halkbank oldu.

Başkent ekibi bu sonuçla üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 40.31’e çıkardı.

Halkbank, maça 3-0’lık skorla başladı. İki takımın da iyi mücadele ettiği set 13-13’te eşitlendi. Halkbank’ın hücum ve defanstaki hatalarını değerlendiren Ziraat Bankası, rakibini kovalasa da Halkbank, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Ziraat Bankası oldu. İki takımın da servis ve hücumda hataları vardı. Ziraat Bankası, file önünde etkili olunca ikinci teknik molaya da 16-10 önde girdi. İkinci sette rakibini kovalayan, Halkbank oldu. Mavi-Beyazlılar, blok yaparak aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Ziraat Bankası, 25-18’lik skorla setlerde durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü set, karşılıklı sayılarla başladı. İlk iki sete göre daha dengeli geçen mücadelede iki takımın da blok-aut’larla bulduğu sayılar dikkat çekti. Ziraat Bankası, Nilsson’nun iki numaradan yaptığı hücumlarla etkili oldu. Oyunun son bölümünü daha hatasız oynayan Halkbank, seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette rakibine fırsat tanımayan Halkbank, mücadelede daha diri kaldı ve 25-22 ile seti alarak maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

“Kadınlar Günün Kutlu Olsun Anne”

Ziraat Bankası-Halkbank müsabakasından önce sahaya “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz Kutlu Olsun” pankartıyla çıkan Halkbank’ta Ivan Miljkovic, Emre Batur’un annesi Münevver Batur'a çiçek vererek, Türkçe olarak “Kadınlar gününüz kutlu olsun” dedi ve elinden öptü.

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