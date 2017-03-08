İBB, MALİYE PİYANGO'YU DEVİRDİ

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.
Salon: Ümraniye Haldun Alagaş
Hakemler: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Marechal, Le Goff, Rouzier, Kadir Cin (Burak Mert, Matic, Caner Pekşen, Emre Şenol)
Maliye Piyango: Gjorgiev, Stankovic, Uğur Güneş, Venno, İzzet Ünver, Muhammet Ertuğrul (Murat Tokgöz, Yüksel Bidak, Ceyhun Tendar, Siltala, Ufuk Minici, Samet Gümüş)
Setler: 26-28, 22-25, 25-15, 25-23, 15-12
Süre: 126 dakika (31, 26, 24, 30, 15)