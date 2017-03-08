GAZİANTEPSPOR PES ETMİYOR

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takımı güzel günlere götürmek ve bulundukları bu konumdan yukarılara çıkarmak için onurlu ve gururlu bir savaş verdiklerini bildirdi.

Teknik direktör Bülent Uygun, takımın kentle kaynaşması adına düzenlenen organizasyonun önemine işaret etti.

Takımı daha iyi noktalara ulaştırmak için çaba gösterdiklerini anlatan Uygun, "Gaziantepspor'u güzel günlere götürmek ve bulunduğumuz bu konumdan yukarılara çıkarmak için onurlu ve gururlu bir savaş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu savaşta şehrin ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Uygun, takıma destek verenlere teşekkür etti.

Gaziantepspor Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Akay da birlikten kuvvet doğacağını belirterek, "Kentimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle bu takım daha iyi noktalara gelecek. Hocamıza, futbolcu kardeşlerimize inanıyoruz, Gaziantepspor düşmeyecek." görüşüne yer verdi.

Organizasyonu düzenleyen iş adamı Mahsun Altunkaya ise şirket olarak uzun yıllardan bu yana Türk sporuna ellerinden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Altunkaya, Gaziantepspor'a bugüne kadar çok ciddi şekilde destek verdiklerini, bundan sonra da devam edeceklerini aktardı.