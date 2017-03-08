HOLLANDA'DA ADAY KADRO BELLİ OLDU

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve İtalya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Hollanda Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan 27 kişilik listede, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyunculardan sadece Fenerbahçeli Jeremain Lens yer aldı.
Galatasaray'da görev yapan Wesley Sneijder ile Fenerbahçe'den Robin van Persie, teknik direktör Danny Blind tarafından tercih edilmedi.
Blind, yüzde 100 hazır olmadığı gerekçesiyle Sneijder'i kadroya çağırmadığını açıkladı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında 25 Mart Cumartesi günü Bulgaristan'a konuk olacak Hollanda, 3 gün sonra ise İtalya'yı hazırlık maçında ağırlayacak.
Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:
Kaleci: Jasper Cillessen (Barcelona), Tim Krul (AZ Alkmaar), Michel Vorm (Tottenham), Jeroen Zoet (PSV)
Defans: Stefan de Vrij, Wesley Hoedt (Lazio), Bruno Martins Indi (Stoke City), Rick Karsdorp (Feyenoord), Joel Veltman (Ajax), Daley Blind (Manchester United)
Orta saha: Jeremain Lens (Fenerbahçe), Leroy Fer (Swansea City), Marten de Roon (Middlesbrough), Kevin Strootman (Roma), Steven Berghuis, Jens Toornstra, Tonny Vilhena (Feyenoord), Quincy Promes (Spartak Moskova), Davy Klaassen (Ajax), Bart Ramselaar, Davy Pröpper (PSV), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Arjen Robben (Bayern Münih)
Forvet: Luuk de Jong (PSV), Vincent Janssen (Tottenham), Bas Dost (Sporting Lizbon), Memphis Depay (Olympique Lyon)