Spor Toto 2. Lig'de haftanın hakemleri
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SPOR TOTO 2. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto 2. Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto 2. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 2. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda 9 Mart Perşembe ve 10 Mart Cuma günü oynanacak 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Beyaz Grup
10 Mart Cuma:
13.30 Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor: Burak Şeker
14.30 Sivas Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: Şeref Taştan
15.00 Nazilli Belediyespor-Anadolu Üsküdar 1908: Alper Çetin
15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Keçiörengücü: Tolga Kadaz
15.00 İstanbulspor-Zonguldak Kömürspor: Yaşar Can Temizel
15.00 Pendikspor-Ofspor: Zorbay Küçük
15.00 Hacettepe-Bucaspor: Yasin Kol
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Oktay Taş

Kırmızı Grup
9 Mart Perşembe:
14.30 1461 Trabzon-BUGSAŞ Spor: Ali Karatutlu

10 Mart Cuma:
14.30 Gümüşhanespor-Kırklarelispor: Bahattin Şimşek
15.00 Tokatspor-Aydınspor 1923: Murat Erdoğan
15.00 Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966: Serdar Akkoçoğlu
15.00 Etimesgut Belediyespor-Tuzlaspor: Bilal Köseoğlu
15.00 İnegölspor-Karşıyaka: Serhad Ürkmez
15.00 Niğde Belediyespor-Hatayspor: Çağdaş Altay
15.00 Sarıyer-Kayseri Erciyesspor: Sinan Dereci
15.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
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