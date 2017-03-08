İşte 25, 26 ve 27. hafta programı
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İŞTE 25, 26 VE 27. HAFTA PROGRAMI

İşte 25, 26 ve 27. hafta programı

TFF 1. Lig'de 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

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TFF 1. Lig'de 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 25, 26 ve 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

- 25. hafta

17 Mart Cuma:

18.30 Altınordu-Samsunspor (Bornova)

18 Mart Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediye)

16.00 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu (Balıkesir Atatürk)

16.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

18.30 Manisaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Mart Pazar:

13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep Arena)

13.00 Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Şanlıurfaspor-Sivasspor (Şanlıurfa GAP Arena)

18.30 Eskişehirspor-Göztepe (Yeni Eskişehir)

- 26. hafta

1 Nisan Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Boluspor (Gaziantep Arena)

16.00 Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Şanlıurfaspor (Mersin)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Elazığspor (Stadı henüz belirlenmedi)

2 Nisan Pazar:

13.00 Sivasspor-Manisaspor (Yeni 4 Eylül)

13.00 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

18.30 Göztepe-Giresunspor (Bornova)

3 Nisan Pazartesi:

18.30 Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun 19 Mayıs)

- 27. hafta

7 Nisan Cuma:

18.30 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

8 Nisan Cumartesi:

13.00 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)

16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor (Şanlıurfa GAP Arena)

18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stadı henüz belirlenmedi)

9 Nisan Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Giresunspor-Bandırmaspor (Giresun Atatürk)

16.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Balıkesirspor-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

10 Nisan Pazartesi:

18.30 Elazığspor-Sivasspor (Elazığ Atatürk)
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