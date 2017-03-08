İŞTE 25, 26 VE 27. HAFTA PROGRAMI

TFF 1. Lig'de 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 25, 26 ve 27. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
- 25. hafta
17 Mart Cuma:
18.30 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18 Mart Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediye)
16.00 Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu (Balıkesir Atatürk)
16.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
18.30 Manisaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19 Mart Pazar:
13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Denizlispor (Gaziantep Arena)
13.00 Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
16.00 Şanlıurfaspor-Sivasspor (Şanlıurfa GAP Arena)
18.30 Eskişehirspor-Göztepe (Yeni Eskişehir)
- 26. hafta
1 Nisan Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Boluspor (Gaziantep Arena)
16.00 Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Şanlıurfaspor (Mersin)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Elazığspor (Stadı henüz belirlenmedi)
2 Nisan Pazar:
13.00 Sivasspor-Manisaspor (Yeni 4 Eylül)
13.00 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
18.30 Göztepe-Giresunspor (Bornova)
3 Nisan Pazartesi:
18.30 Samsunspor-Balıkesirspor (Samsun 19 Mayıs)
- 27. hafta
7 Nisan Cuma:
18.30 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
8 Nisan Cumartesi:
13.00 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)
16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor (Şanlıurfa GAP Arena)
18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stadı henüz belirlenmedi)
9 Nisan Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Giresunspor-Bandırmaspor (Giresun Atatürk)
16.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Balıkesirspor-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
10 Nisan Pazartesi:
18.30 Elazığspor-Sivasspor (Elazığ Atatürk)