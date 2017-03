TRABZONSPOR, OKAY YOKUŞLU İLE UZATACAK!

Trabzonspor Kulübü, 2017-18 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile yarın yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bir süredir Okay Yokuşlu ile devam eden görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı, yarın başkan Muharrem Usta’nın da katılımıyla saat 13.30’da Medical Park Arena Stadı'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.



22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 3 yıl daha uzatılacağı kaydedildi. Bu sezon bordo mavili forma ile 29 maçta görev yapan Okay Yokuşlu 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.