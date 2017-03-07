ANKARAGÜCÜ'NDEN ENVER DEMİREL'E ZİYARET

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Foto Albümü Ankaragücü'nden Enver Demirel'e ziyaret 12 FOTO

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

“Enver Başkan her zaman destek olmuştur”

Etimesgut Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretteki konuşmasına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in, Ankaragücü'nün zor dönemlerde ilk sahip çıkan başkanlar arasında olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ”Sayın Enver Demirel, Ankaralı bir belediye başkanı olarak başkentimizin çınarı Ankaragücü’ne her zaman destek olmuştur. Hatıra bilet uygulamamıza da katılarak destek olan Sayın Başkan’a bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Etimesgut Belediyespor ve Ankaragücü’nün sahada sıkı bir rakip, dışarıda dost iki kulüp olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Yiğiner, “Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum ki; bu yıl Etimesgut Belediyespor’la aynı grupta yer alıyoruz. Etimesgut ekibi bu sezon ilk kez 2. ligde mücadele etmesine rağmen başarılı bir performans ortaya koymaktadır. Başkentin iki takımı Ankaragücü ve Etimesgut Belediyespor saha içinde her zaman sıkı bir rakiptir. En iyi olanın hak edenin kazandığı ve kazanacağı bir mücadele sergilemektedirler. Ligin ilk yarısında oynadığımız maçta da 2-1′lik skorla galip geldik. Zorlu çekişmeli ve güzel bir maç olmuştu. Ligin 27. haftasında 15 Mart’ta 19 Mayıs Stadı’nda Etimesgut Belediyespor’la önemli bir maça daha çıkacağız. Biz şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Etimesgut’ta play-off’a kalmanın hesaplarını yapıyor. Yine zor bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.

İLİŞKİLİ HABER Belediye Başkanları, Ankaragücü hakkında ne dedi?

“Hedefleri olan takımız”

Ankaragücü Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankaragücü’nün başkentin en köklü ve güzide bir kulübü olduğunu belirterek, “Ankaragücü’nün yine eski günlerine dönerek Süper Lig’de mücadele edeceğine inanıyorum. Biz de hedefleri olan ve bir üst ligi hedefleyen bir takımız. 5 yılda amatörden 2. Lig’e çıkma başarısını gösterdik. Bu sezon Ankaragücü ile aynı grupta yer alıyoruz. Her iki Ankara takımı kendine yakışır şekilde mücadelesini ortaya koyacak ve hak edenin kazandığı maça imza atacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.

İLİŞKİLİ HABER "Spor Bakanlığı'ndan çöp bile alamadık!"

Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

Ankaragücü, hafta sonu oynadığı Sarıyer karşılaşmasının ardından bu sabah yaptığı antrenmanla, Spor Toto 2. Lig yirmi altıncı haftasında Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yapılan antrenmanı Başkan Mehmet Yiğiner de izledi.

Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda, Sarıyer maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından gruplar hâlinde 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda iki grup halinde çift kale maç gerçekleştirildi.

İLİŞKİLİ HABER İsmet Taşdemir ve oyuncular maç sonunda ne dedi?

Muharrem Ozan, 2 hafta yok

Sarıyer karşılaşmasında sakatlanan Muharrem Ozan Cengiz’in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, kulüp doktoru kontrolünde çalışmalarını sürdürecek. Kırmızı kart cezası nedeniyle Muhammed Gönülaçar Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sarı-Lacivertli takımda, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.