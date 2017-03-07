FEDERASYON BAŞKANINA YOLSUZLUK SUÇLAMASI

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Angel Maria Villar, yolsuzluk ve kamu parasını kötüye kullanmak suçlamasıyla ilgili bir soruşturmada sanık olarak ifade verecek.

İspanya hükümetine bağlı Spor Yüksek Konseyi'nden 2010 yılında 1,2 milyon avro haksız kamu yardımı almakla suçlanan RFEF Başkanı Villar hakkında, soruşturma açıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Villar'ın, FIFA 2018 Dünya Kupası'nı İspanya ve Portekiz'in ortaklaşa düzenlemesine destek sağlamak amacıyla söz konusu yardımı o dönemde aldığı iddia edildi.

Haberlerde, RFEF'te 22 Mayıs'ta yapılacak seçime başkan adayı olarak girecek Miguel Galan'ın, Villar hakkında suçlamalarda bulunan kişi olduğu aktarıldı.

RFEF tarafından ocak ayında yapılan açıklamada, söz konusu yardımın faiziyle birlikte devlete geri ödeneceği ifade edilmişti.

Yolsuzluk ve kamu parasını kötüye kullanmakla suçlanan Villar, 1988 yılından bu yana yürüttüğü RFEF'te başkanlık görevinin yanı sıra FIFA'da asbaşkan olarak görev yapıyor.