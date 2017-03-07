REİS, HAKEM HATALARINDAN ŞİKAYETÇİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Wallace Reis da Silva, Bursaspor maçını hakem hataları yüzünden kaybettiklerini savundu.

Wallace Reis da Silva, Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları ve 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından çıkışa geçtiklerini ve Bursaspor karşısında da çok iyi bir futbol sergilediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bursaspor maçını çok iyi götürüyorduk. Hakemin yapmış olduğu iki büyük hata, kaderimizi etkiledi. Hakemin hatalarıyla maçı kaybettik. Bu nedenle çok üzgünüz. Türkiye Futbol Federasyonunun bununla ilgili bir şey yapmasını bekliyoruz. Gaziantepspor, çok büyük bir takım. Hiç kimse Gaziantep halkının ekmeğiyle oynayamaz. İnşallah federasyon gereğini yapar ve bir daha bu şekilde hatalar olmaz."

Bursaspor karşısında alınan yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Artık ligde kalan maçlarımıza odaklanacağız. O müsabakalarda iyi sonuçlar alacağız. Bu hafta Kasımpaşa ile yapacağımız karşılaşmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, farkındayız. Hazırlıklarımıza başladık. Analizimizi yapacağız. Sahamızdaki bu maçta 3 puan alacağız." diye konuştu.