2017 TRABZONSPOR'A YARADI

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftayı Kardemir Karabükspor galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, 2017 yılındaki performansıyla dikkati çekti.

Ligin ilk bölümünde sıkıntılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0), Osmanlıspor (1-0), Gaziantepspor (4-0) ve Kardemir Karabükspor'u (1-0) mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve Atiker Konyaspor (1-1) ile berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen bordo-mavililer, sahasında Atiker Konyaspor'u (1-0) yendi.

2017'nin ligde kaybetmeyen tek takımı olan Trabzonspor, Süper Lig'de 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

İlk yarıdaki kötü tabloyu unutturdu

Trabzonspor, ligin bölümündeki başarısıyla ilk yarıdaki kötü günleri de geride bıraktı.

Bordo-mavililer, ligin ilk devresinde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1,12 gibi düşük bir ortalamada kaldı.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde ise 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken 17 puan elde ederek, maç başına 2,42 gibi yüksek bir ortalamaya ulaştı.

7 haftada 8 basamak çıktı

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde gösterdiği performansla 7 haftada 8 basamak yükseldi.

Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci bölümdeki performansıyla 17 puan elde ederek çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 23. hafta sonunda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 35 puan topladı ve 5. sırada kendine yer bularak, Avrupa iddiasını sürdürdü.

Medical Park Arena'da kaybetmedi

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da taraftar desteğiyle iyi bir hava yakalarken, mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken kalesinde yeni stadında gol görmedi. Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Daha önce Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 9 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Karadeniz ekibi, bu 3 karşılaşmada ise 22 bin taraftar ortalaması yakaladı.

Kalesinde geçit vermedi

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde rakiplerine kolay geçit vermedi.

Karadeniz ekibi, ligde geride kalan 23 maçın 11'inde rakip forvetlerin fileleri havalandırmasına engel oldu. Bordo-mavililer, ligin 16 haftalık ilk yarısında 1. hafta Kasımpaşa (2-0), 5. hafta Atiker Konyaspor (1-0), 7. hafta Akhisar Belediyespor (0-0), 8. hafta Galatasaray (0-1), 12. hafta Gençlerbirliği (0-0), 13. hafta Kayserispor (0-1) karşısında olmak üzere 6 maçta gol yemedi.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde geride kalan 7 haftanın 5'inde ise kalesinde gol görmedi. Bordo-mavili takım, 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada Gaziantepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve 23. haftada Kardemir Karabükspor (1-0) maçlarında kalesini gole kapattı.

637 dakika gol yemedi

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda oynan 8 maçta kalesinde 637 dakika gol görmedi.

Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının 40. dakikasının ardında ligde Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 yendiği, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçlarla kupada 0-0 biten Gümüşhanespor ve Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği 6 karşılaşmada gol yemedi.

Ligde Atiker Konyaspor ile 1-1 biten maçın 47. dakikasında kalesinde gol gören bordo-mavililer, 637 dakika kalesini korudu.

23 haftada 22 gol

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 23 haftasında kalesinde 22 gol (maç başına 0.95) gördü.

Ligin ilk bölümünde 16 maçta 20 gol (maç başına 1.25) yiyen Karadeniz ekibi, ikinci bölümde ise 7 maçta 2 gol ile (maç başına 0.28) iyi bir istatistik yakaladı.

Yeni transferlerin katkısı

Bordo-mavili takımın ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncuları Olcay Şahan, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Hugo Rodallega, takımın ikinci yarıdaki çıkışına katkı sağladı.

Arjantinli sol bek Mas, bordo-mavililerin 18. haftada konuk olduğu ve 1-0 kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay, oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanırken, 20. haftada deplasmanda yapılan Osmanlıspor maçında galibiyeti getiren tek golü kaydetmişti.

Karadeniz temsilcisinin, Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü futbolcu Rodallega ise Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımının beraberlik golüne imza atmıştı.