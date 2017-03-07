TRAJİK KAZA SONRASI İLK KEZ...

Trajik uçak kazasının ardından Chapecoense takımı ilk kez Brezilya dışına çıktı. Libertadores Kupası'nda mücadele edecek takım hazırlık maçı için Venezuella'ya gitti. Brezilya ekibinin yeni oluşturulan kadrosunda, kazadan kurtulan 2 oyuncusu da yer alıyor.

İçinde Chapecoense takımının da bulunduğu uçağın düşmesinden bu yana yaklaşık 4 ay geçti. Uçakta bulunan 77 kişiden 71'inin hayatını kaybettiği trajedide Chapecoense takımından sadece 3 futbolcu hayatta kalmıştı.

Yaralarını sarmaya çalışan Brezilya ekibi bu sezon Güney Amerika kıtasının en önemli kupası olan Libertadores'te mücadele edecek. Chapecoense takımı kupa maçları öncesi bir hazırlık maçı için Venezuella'ya gitti.

Bu seyahat aynı zamanda takımın kazadan sonraki ilk Brezilya dışı uçuşu anlamını taşıyor.

Takımın teknik direktörü Vagner Mancini zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Mancini, "Libertadores Kupası'nda mücadele edeceğiz. Tekrar toplanmak ve ayağa kalkmanın zor olduğunu biliyoruz.Umarım tekrar büyük bir kulüp olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Osmanlıspor forması da giyen Artur Moraes, takımın geleceğinden umutlu olduğunu dile getirerek, "Bir hazırlık maçımız var ve eminim zamanla çok daha iyi olacağız" dedi.

Hazırlık maçı kadrosunda kazadan kurtulan defans oyuncusu Neto ile kanat oyuncusu Alan Ruschel de yer aldı. Fakat tam olarak iyileşemeyen bu iki ismin oynaması beklenmiyor.