"SPORUN GÜCÜ, ZİNCİRLERİ KIRIYOR"

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Sporun Gücü Zincirleri Kırıyor” projesi ile bağımlı gençleri sporla hayata bağlıyor.

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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Sporun Gücü Zincirleri Kırıyor” projesi ile bağımlı gençleri sporla hayata bağlıyor.

Ankara - Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ankara Valiliği tarafından ortaklaşa yürütülen “Sporun Gücü Zincirleri Kırıyor” projesi proje faaliyetlerinden yararlanan gençlerden oluşturulan futbol takımı Alesta Gençlik Spor Kulübü ile Eserspor karşılaşması ile başladı. Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Ankara eski Vali Yardımcısı Ayhan Çiftarslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ankara İl Müdürü Gürhan Yıldız, İl Halk Sağlığı Şube Müdürü Mümtaz Yavuz, Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Mehmet Fatih Türker, İl Hakem Kurulu Başkanı Sürhat Müniroğlu, Futbol Saha Komiserleri Derneği Ankara Şube Başkanı Erdal Sutay, İl Spor Güvenlik Şube Müdürü Levent Gür, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü Başkanı Kıvanç Hürdoğan ve sporseverler katıldı.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, Ankara ASKF olarak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Projemizin amacı zararlı alışkanlıklardan korunmak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaktır. Bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklar tüm dünyayı tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemiz gençlerini korumada ve geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmede sporun önemi büyüktür. Yaşadığımız yüzyılda tüm dünyayı tehdit eden zararlı alışkanlıklarla ancak ve ancak spor ve eğitimle baş edebiliriz. Bu mücadelede kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmaları kaçınılmaz bir sorumluluktur. Şuan yürütmekte olduğumuz Sporun Gücü Zincirleri Kırıyor projesinde de kurumlar arasındaki işbirliğinin en güzel örneğini görüyoruz. Ankara’da 250 spor kulübünün üye olduğu bir federasyon olarak proje koordinatörlüğünü yapıyoruz. Projenin temeli Ankara Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda alınan kararla atılmıştır. Bu projede 8 ayrı kurum işbirliği yapmaktadır. Projede işbirliği yapan bu kurumlar; Ankara Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Ankara İl Halk Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ankara Şubesi. Kamu Kurum ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiği bu projede spor ve eğitim faaliyetleri ön plandadır. Proje kapsamında; futbol, hentbol, badminton takımları oluşturuldu. Gençlerimiz spor hayatlarına başlamışlardır. Proje kapsamında eğitim faaliyetini bırakmış olan 60 gencimize açık liseye kayıtları yaptırılarak bu gençlerimizin eğitim hayatlarının devam etmesi sağlanarak eğitim danışmanlığı yapılmaktadır. Lise mezunu olup da üniversiteye girememiş olan gençlerimizi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına hazırlanmaları sağlanmaktadır. Spor ve eğitim faaliyetlerinin yanısıra izcilik ve doğa kampı, ebru sanatı, bisiklet turu gibi faaliyetler de bulunulmaktadır. Temmuz’da tamamlanacak olan projemizde 180 gencimizin faaliyetlerimizden yararlanması sağlanacaktır. Projemiz tamamlandıktan sonra da gençlerimiz lisanslı birer sporcu olarak spor kulüplerimizde spor hayatlarına devam edeceklerdir. Ankara Amatör Spor Kulüpleri olarak tüm üye spor kulüplerimizle birlikte geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak ve onlara güzel bir gelecek sağlamak için üzerimize düşen sosyal sorumlulukları yapmaya her zaman hazırız. Projeye destek veren ve işbirliği içerisinde olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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Proje açılışında Ankara Kulübü Seymen ekibi Ankara havası oyunlarıyla açılışa renk katarken oyunlara sporcular da eşlik ettiler. Açılış maçında Eserspor, Alesta Gençlik’i 4-2 mağlup etti.

​Eserspor: 4 Alesta Gençlik: 2

Saha: Yenimahalle Hasan Doğan

Hakemler: Ahmetcan Güdül***, Binnur Yücel***, Göktun Şahin***

Saha Komiseri: Dilaver Gürbüz

Eserspor: Şener***, Serhan***, Muhammed***, Kayahan***, Mehmet Kerim***, Mustafa***, Cihan** (Zekeriya**), Rıdvan** (Eren**), Ramazan** (Erkan**), Özkan***, Halim***

Antrenör: Ali Abazaoğlu

Alesta Gençlik: Hakan**, Metin**, Buğra** (Mustafa**), Muhammed Numan***, Muhammed Doğukan***, Embia** (Serkan**), Mert***, Şafak***, Harun** (Melih**), Engin****, Kerimcan***

Antrenör: Erkan Güner

Goller: Dk. 21 Cihan, Dk. 31 Özkan, Dk. 64 Erkan, Dk. 89 Serhan (Eserspor) Dk. 60-63 Engin (Alesta Gençlik)

ANAYURT GAZETESİ - A.CEVAT UĞRAŞ

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