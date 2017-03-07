ZİRAAT BANKASI'NIN GENÇLERİ İYİ YOLDA

Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün gençleri play-offlara katılma hakkı kazandı.

Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün gençleri play-offlara katılma hakkı kazandı.

2016-2017 sezonunda alt yapılardaki oyuncularına lig deneyimi yaşatmak adına 1. ve 2. Ligde sadece kendi alt yapı oyunculardan kurulu bir kadro kurarak Dünya’da bir ilki gerçekleştiren Ziraat Bankası Spor Kulübü, normal sezonun kapanmasına 1 hafta kalmasına rağmen play-offlara katılmak hakkı elde etti.

Efeler Ligi’ne çıkmak için mücadele eden 14 takımın bulunduğu 2 gruptan oluşan toplam 28 takımın mücadele ettiği 1. Ligde, 19 galibiyet 6 mağlubiyet ile 58 puanı bulunan Ziraat Bankası Spor Kulübü ligi 2. sırada bitirmeyi garanti ederek play-offlara kalma başarısı gösterdi.

Uzun lig maratonu süresince kendilerinden yaşça büyük, yerli ve yabancı transfer yapmadan, yabancı oyunculardan kurulu takımlara karşı mücadele eden gençler, 19 yaş ortalaması ile büyük bir başarı gösterdiler.

Gençlerin göstermiş oldukları bu başarı Ziraat Bankası Spor Kulübü’nün Türk Voleyboluna yapmış olduğu yatırımların ne kadar yerinde olduğunu gösterir nitelikte olmuştur.

Projenin, ilk senesinde başarılı olan gençler geleceğin milli takım sporcuları olacağının da şimdiden sinyallerini verdiler.

Play-off’lara katılmak hakkı kazanan takımlar

A GRUBU

Jeopark –Kula Belediye

Ziraat Bankası

TFL Altekma

Düzce Belediye

B GRUBU

Torul Gençlik

Palandöken Belediye

Solhan Spor

Hatay Büyükşehir Belediye

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