DERBİ ÖNCESİ HALKBANK CEPHESİ

Efeler Voleybol Ligi’nin 19.haftası yarın (8 Mart, Çarşamba) Ankara’da ‘bankalar derbisi’ne sahne olacak.

Efeler Voleybol Ligi’nin 19.haftası yarın (8 Mart, Çarşamba) Ankara’da ‘bankalar derbisi’ne sahne olacak.

Başkent Voleybol Salonunda saat 19:00’da başlayacak karşılaşmada Ziraat Bankası ile Halkbank puan mücadelesi yapacak. Maçı Onur Hoşnut, İbrahim Ünal hakem ikilisi yönetecek.

Geride kalan 18 haftada Ziraat Bankası aldığı 14 galibiyetle 42.25, Halkbank 12 galibiyet sonucunda 37.31 puanın sahibi oldu.

Lig ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Halkbank 3-1 kazanmayı başarmıştı.

Kazanmak istiyoruz

Karşılaşmaya oldukça hırslı hazırlanan Halkbank’ta kaptanlardan Burutay Subaşı maçı mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. Giderek yükselen bir ivme yakaladıklarını ifade eden başarılı oyuncu, “Bu tam bir zirve mücadelesi. Playoff etabında iyi bir yer edinmek istiyorsak bu müsabakadan üç puanla ayrılmalıyız” diye konuştu.

Takımın pasörlerinden Dejan Vincic de zorlu bir periyodda bulunduklarını ifade ederek, “Birbirinden zorlu maçlar oynuyoruz. Önce İBB, şimdi Ziraat... Arkas, Beşiktaş ve Fenerbahçe... Hepsinden üç puanla ayrılıp gücümüzü göstermeliyiz” yorumunda bulundu.

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