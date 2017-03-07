ESNAFSPOR 'ÇOK FARKLI' BAŞLADI

Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, “Esnafspor’da hedefimiz sportif değerleri yüksek, ahlaklı sporcular yetiştirmek.” diye konuştu.

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Ankara 2. Amatör Lig'in ilk haftasında Altındağ Spor Tesisleri'nde DHMİ Spor takımı ile karşı karşıya gelen Esnafspor, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sahaya Ahmet Göktuğhan Kılınç (80. dk. Mesut Sütçü), Ahmet Umut Çolak, Mehmet Şimşek, Emre Aytemur, Cenk Gök, Aleksandr Klimanoviç, Vural Kaya, Murat Karataş (75. dk. Kadir Cerrahoğlu), Bayram Aslan (60. dk. Burak Can Bozdilki), İsmet Enes Şentürk, Yusuf Arslan onbiri ile çıkan Esnafspor, maça çok hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren karşılaşmada üstünlüğü ele alan ve oyunu rakip sahaya yıkan taraf Esnafspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Cenk Gök'ün ayağından penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Esnafspor'un baskılı ve istekli oyunu ile aradığı ikinci gol 45. dakikada Emre Aytemur'dan geldi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Esnafspor'un devam eden baskısı ile goller peş peşe gelmeye devam etti. 60. dakikada Murat Karataş attığı golle Esnafspor adına skoru 3-0 yaptı. 77. Ahmet Umut Çolak, 80. dakikada İsmet Enes Şentürk ve 81. dakikada Emre Aytemur'un golleriyle Esnafspor sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 90 dakika boyunca tribünden kulüp yöneticileri; Futbol Şube Sorumlusu Erol Gürbüz (Ankara Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanı), Temel Çolak (Ankara Yorgancılar Esnaf Odası Başkanı), Ahmet Hüseyin Gürbüz (Ankara Matbaacılar Esnaf Odası Başkanı) ile birlikte izleyen Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar (ANKESOB Başkan Vekili), karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada galibiyetten dolayı memnun olduklarını belirterek, "Daha yolun başındayız. Hedefimiz doğrultusunda daha yapacak çok işimiz var." dedi.

Farklı galibiyete rağmen eksikliklerini de gördüklerini ifade eden Kulüp Başkanı Ar, "Ligin ilk maçından galibiyetle ayrılmak önemliydi ve biz bunu başardık. Genç bir takımla mücadele ediyoruz. Karşılaşmanın son dakikasına kadar çok baskılı oynayan taraf bizdik. Bu baskı sonuç getirdi ve karşılaşmadan 6-0 gibi bir skorla ayrıldık. Galibiyete rağmen takım olarak eksikliklerimiz var. İlerleyen haftalarda, ANKESOB’a bağlı yüz bine yakın esnaf ve sanatkarımızın temsilcisi olarak çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Foto Albümü Esnafspor 'çok farklı' başladı 26 FOTO

Esnafspor’da öncelik sportif başarı ve ahlaklı sporcu yetiştirmek

Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, “Esnafspor’da hedefimiz sportif değerleri yüksek, ahlaklı sporcular yetiştirmek.” diye konuştu.

Esnafspor Kulüp Başkanı Hüseyin Ar, Ankara 2. Amatör Ligin ilk maçı öncesi ANKESOB Lokali’nde takım sporcuları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ar, “Hedefimiz sportif başarının yanında kulübün değerlerini en iyi şekilde temsil edecek ahlaklı, donanımlı, sportif değerleri yüksek olan fair-play çerçevesi içinde mücadele edecek futbolcular yetiştirmek. Ahlaklı ve spor camiasına örnek olacak gençlerle hedefimize ulaşacağız. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ligde bazı maçlarda çok şanssız puan kayıpları da olabilir. Fakat biz maç kaybetsek de maçlarımızı kazanırken de centilmence mücadele etmeliyiz. Ankara’da ANKESOB’a bağlı yüz bine yakın esnaf ve sanatkarımızın kültürünü sahada temsil ettiğimizi unutmamalıyız. Bu bilinçle sahada mücadele vermeliyiz. Yaşımız genç, iyi bir ekibiz, sizlere güveniyoruz. İyi bir sezon geçirmemiz temennisi ile başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Esnafspor oyuncuları da yeni bir ekip olmalarına rağmen takımda arkadaşlığın ve uyumun çok iyi olduğunu dile getirdi.

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