Şenes Erzik'in acı günü
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ŞENES ERZİK'İN ACI GÜNÜ

Şenes Erzik'in acı günü

FIFA Konseyi Üyesi Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik vefat etti.

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FIFA Konseyi Üyesi Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, FIFA Konseyi Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik'in vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Adnan Erzik'in, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarılarak, "Merhum Adnan Erzik'e Allah'tan rahmet, Sayın Şenes Erzik, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. 

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