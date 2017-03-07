Luccas Claro: "Ümit Özat, komutanımızdır!"
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LUCCAS CLARO: "ÜMİT ÖZAT, KOMUTANIMIZDIR!"

Gençlerbirliği’nin Akhisar Belediyespor’u 2-0 yendiği karşılaşmada, takımın ilk golünü atan defans oyuncusu Luccas Claro, duygularını Klasspor ile paylaştı.

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Gençlerbirliği’nin Akhisar Belediyespor’u 2-0 yendiği karşılaşmada, takımın ilk golünü atan defans oyuncusu Luccas Claro, duygularını Klasspor ile paylaştı.

“İlk golümü attım, sevinçliyim”

Devre arasında Gençlerbirliği’ne gelmesine rağmen iyi bir uyum sağladığını belirten Luccas Claro, “Benim için hızlı bir adaptasyon süreci oldu. Türkiye’de farklı bir futbol oynanıyor, ben de takıma iyi bir uyum sağladım. İlk golümü attığım için sevinçliyim, asıl önemli maçı kazanmamızdı. Bunu da başardık.” dedi.

Teknik Direktör Ümit Özat’ın ‘Luccas Claro’nun değeri 2 sene içinde 5 milyon avro olacak’ iddiasının, başarılı oyuncuya hatırlatılması üzerine görüşlerini bildiren Brezilyalı, “Tam anlamıyla bir değeri, kendime biçemem, bu benim işim değil. Benim görevim, en iyi oyunumu ortaya koyarak Gençlerbirliği’ne faydalı olmaktır. Bunu da başarmak için uğraş veriyorum. İleriki zamanlarda daha iyi olacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.

“Ümit Özat, komutanımızdır”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’a “Komutan” benzetmesi yapan Claro, “Hocamızın oyuncularına güveni, gerçekten çok önemli. O bizim bir komutanımızdır. Sahadaki sorumluluğumu en iyi şekilde yerine getirerek hocamızın güvenini boşa çıkarmamaya gayret gösteriyorum. Sahada hangi taktik anlayışı olursa olsun, buna ayak uyduruk takımı ileri seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Akhisar karşısında defans bloğunda zaman zaman 4’lü, zaman zaman da 5’li oynadık. Bizim işimiz, bu taktiğe sadık kalıp görevimizi yapmaktır. “ şeklinde konuştu.

Görevimiz, takımı rahatlatmak

Defans oyuncularının görevinin, takımı dinç tutmak olduğunu söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, “Gençlerbirliği’ne hızlı bir şekilde adapte olmak, beni çok mutlu etti. Defans oyuncularının görevi, ileride oynayan arkadaşlarımızı rahatlatarak takımın gol yollarındaki anlayışı, dinç tutmaktır. Zaman geçtikçe bunu daha iyi yapacağız. “ dedi.

 

 

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