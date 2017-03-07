AKHİSAR MAÇI SONRASI MURAT CAVCAV NE SÖYLEDİ?

Gençlerbirliği’nin Akhisar Belediyespor’u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Kulüp Başkanı Murat Cavcav, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

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Gençlerbirliği’nin Akhisar Belediyespor’u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Kulüp Başkanı Murat Cavcav, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“İyi oynadık ve kazandık”

İyi oynayarak galibiyete uzandıklarını belirten Başkan Cavcav, “Mutlak kazanmamız gereken maçtan, galibiyetle ayrıldık. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutlarım. Bu maçta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. İyi oynayarak 3 puanı aldık, maçın skoru daha farklı da olabilirdi. Özellikle ilk yarıda yüzde yüzlük pozisyonları değerlendiremedik.” dedi.

Efsanevi Başkan İlhan Cavcav’ın vefat etmesi nedeniyle ertelenen Gaziantespor- Gençlerbirliği maçının, 12 Nisan tarihinde oynanacağının hatırlatılması üzerine Murat Cavcav, “Gaziantepspor iyi bir takım. Zor bir maç olacak. O maçtan iyi bir skor alarak güzel günlere doğru yürüyeceğiz.” diye konuştu.

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Yurt dışında oyuncular takip ediliyor

Sırbistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerde maçları seyrederek takip ettikleri oyuncuları izlediğini belirten Başkan Cavcav, “Yurt dışında birkaç maç seyrettim. Bu sayede takip ettiğimiz oyuncuları izleme fırsatı buldum. Sezon sonunda bu oyuncular üzerindeki kararımızı vereceğiz. İyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

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