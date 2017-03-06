Antalyaspor 2 - Galatasaray 3
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.
Antalyaspor: Saso Fornezzi, Chico, Diego Angelo (78' Kenan Horic), Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Charles Fernando, Serdar Özkan (75' Emre Güral), Deniz Kadah, Salih Dursun (46' Zeki Yıldırım), Danilo Campos, Serge Mbilla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Josue (75' Garry Rodrigues), Selçuk İnan, Lionel Carole (64' Martin Linnes), Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Bruma
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Ali Palabıyık, Baki Tuncay Akkın, Serkan Olguncan, Hakan Ceylan
Goller: DK 24: Bruma (Galatasaray), DK 36: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 44: Serge Mbilla Etame (Antalyaspor), DK 53: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 90: Eren Derdiyok (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 24: Bruma (Galatasaray), DK 57: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 90: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 90: Chico (Antalyaspor), DK 90: Sakıb Aytaç (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 84: Bruma (Galatasaray)
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