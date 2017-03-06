Antalyaspor 2 - Galatasaray 3
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYASPOR 2 - GALATASARAY 3

Antalyaspor 2 - Galatasaray 3

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

213 Okunma

Antalyaspor 2 - Galatasaray 3

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

Antalyaspor: Saso Fornezzi, Chico, Diego Angelo (78' Kenan Horic), Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Charles Fernando, Serdar Özkan (75' Emre Güral), Deniz Kadah, Salih Dursun (46' Zeki Yıldırım), Danilo Campos, Serge Mbilla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Fernando Muslera, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Josue (75' Garry Rodrigues), Selçuk İnan, Lionel Carole (64' Martin Linnes), Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Bruma

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Ali Palabıyık, Baki Tuncay Akkın, Serkan Olguncan, Hakan Ceylan

Goller: DK 24: Bruma (Galatasaray), DK 36: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 44: Serge Mbilla Etame (Antalyaspor), DK 53: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 90: Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 24: Bruma (Galatasaray), DK 57: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 90: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 90: Chico (Antalyaspor), DK 90: Sakıb Aytaç (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: DK 84: Bruma (Galatasaray)

﻿

Antalyaspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
1
Klasspor Tv projesi, Milliyet Ankara'da anlatıldı
90 dakikası İstanbul'da lüks bir daire!
Spora açılan yeni pencere: Klasspor tv
Rıdvan Dilmen'den Quaresma tepkisi!
Sneijder'den sonra bir sakatlık daha!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿