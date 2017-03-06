Gençlerbirliği rahat nefes aldı!
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GENÇLERBİRLİĞİ RAHAT NEFES ALDI!

Gençlerbirliği rahat nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Gençlerbirliği ile Akhisar Bel. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

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Gençlerbirliği 2 - Akhisar Bel. 0

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Gençlerbirliği ile Akhisar Bel. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Anıl Karaer, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Aydın Karabulut, Marko Milinkovic (64' Kamal Issah), Serdar Gürler, Abdul Khalili (84' Bady), Vedat Muriqi (60' Tokelo Rantie)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Akhisar Bel.: Bora Körk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (75' Daniel Larsson), Abdoul Sissoko, Özer Hurmacı (62' Jeremy Bokila), Olcan Adın, Soner Aydoğdu (46' Muğdat Çelik), Aykut Çeviker, Ricardo Vaz Te

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Hakem: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Samet Çiçek, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 6: Luccas Claro (Gençlerbirliği), DK 55: Aydın Karabulut (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 39: Aykut Çeviker (Akhisar Bel.), DK 75: Mustafa Yumlu (Akhisar Bel.)
 

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